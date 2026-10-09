OT Group Kembali Dukung PRJ Surabaya 2026, Target Transaksi Pameran Capai Rp50 Miliar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - OT Group mendukung penyelenggaraan Pekan Raya Jatim (PRJ) Surabaya 2026 yang berlangsung pada 8–18 Oktober 2026 di Grand City Convex Surabaya. Keikutsertaan tahun ini menjadi yang ketiga bagi perusahaan tersebut setelah berpartisipasi pada 2023 dan 2025.

PRJ Surabaya 2026 merupakan penyelenggaraan tahun keempat yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Mengusung tema Jatim Unggul, Maju, Berkelanjutan, pameran tahun ini menempati area sekitar 13.380 meter persegi dengan lebih dari 250 stan dari berbagai kategori.

Selama 11 hari penyelenggaraan, PRJ Surabaya 2026 menargetkan 270.000 pengunjung dengan nilai transaksi mencapai Rp50 miliar.

Bagi OT Group, keikutsertaan dalam pameran tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan dengan konsumen di Jawa Timur. Melalui sejumlah merek dan produk yang dihadirkan, perusahaan ingin membuka ruang interaksi langsung dengan masyarakat sekaligus memperkenalkan produknya kepada pasar yang lebih luas.

Director & COO OT Group Donny mengatakan dukungan terhadap PRJ Jatim merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam aktivitas perdagangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Bagi OT Group, mendukung PRJ merupakan bagian dari komitmen untuk terus berkontribusi di wilayah yang memiliki peran penting dalam perkembangan bisnis kami. Melalui kehadiran di ajang ini, kami tidak hanya ingin berinteraksi langsung dengan konsumen, tetapi juga mengambil bagian dalam mendorong aktivitas perdagangan dan memperluas peluang bagi pelaku usaha untuk bertemu dengan masyarakat,” ujar Donny, Jumat (9/10).

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Dia berharap PRJ dapat terus menjadi ruang yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Selama mengikuti PRJ 2026, OT Group menghadirkan sejumlah produk dari berbagai kategori yang dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pameran tersebut juga dimanfaatkan perusahaan untuk memperoleh masukan langsung dari konsumen dan memperkuat interaksi dengan masyarakat setempat.