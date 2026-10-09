Bukan Mematikan Kreativitas, Pemkab Malang Ingin Ubah Sound Horeg Jadi Adu Kreativitas

jatim.jpnn.com, MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menyiapkan sejumlah langkah untuk menata aktivitas sound horeg agar tetap mengakomodasi kreativitas masyarakat tanpa mengabaikan ketertiban dan kenyamanan warga.

Salah satu langkah yang direncanakan adalah membentuk kawasan percontohan bebas sound horeg. Pemkab Malang juga akan menggencarkan sosialisasi aturan penggunaan pengeras suara serta mengkaji penanganan persoalan tersebut bersama kalangan akademisi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar mengatakan, penanganan sound horeg tidak dimaksudkan untuk mematikan kreativitas masyarakat. Sebaliknya, pemerintah ingin mengarahkan kegiatan tersebut agar lebih mengedepankan kreativitas daripada adu keras suara.

"Kami bukan mematikan kreativitas masyarakat tetapi bagaimana kreativitas itu tetap berjalan dengan memperhatikan ketertiban dan kenyamanan bersama. Dari adu keras, kami arahkan menjadi adu kreativitas," kata Budiar, Kamis (9/10).

Menurut dia, keberadaan sound horeg merupakan bagian dari dinamika sosial yang perlu ditangani melalui pendekatan menyeluruh. Penertiban saja dinilai tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

Karena itu, Pemkab Malang akan mengedepankan edukasi, dialog, dan perubahan pola pikir masyarakat agar aktivitas hiburan tersebut tidak menimbulkan gangguan maupun gesekan sosial.

Pembentukan kawasan percontohan bebas sound horeg diharapkan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban, kenyamanan, dan harmoni sosial.

Pemkab Malang juga berencana menggencarkan sosialisasi secara langsung kepada seluruh kepala desa di wilayah setempat mengenai aturan penggunaan pengeras suara.