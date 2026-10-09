Vokasi Unair Gandeng Industri & Media, Mahasiswa Dapat 100 Lisensi Monitoring Gratis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fakultas Vokasi Universitas Airlangga (Unair) mendorong kolaborasi perguruan tinggi, industri, dan media untuk memperluas pemanfaatan hasil riset serta inovasi dosen dan mahasiswa. Langkah ini diharapkan membuat hasil penelitian tidak hanya berhenti di publikasi ilmiah, tetapi juga dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dekan Fakultas Vokasi Unair Prof Dian Yulie Reindrawati mengatakan fakultas yang dipimpinnya memiliki 20 program studi dengan beragam kegiatan dan inovasi. Namun, berbagai potensi tersebut dinilai masih membutuhkan eksposur yang lebih luas agar semakin dikenal masyarakat.

“Selama ini dengan 20 prodi, banyak sekali kegiatan dan inovasi yang dihasilkan yang mungkin belum ter-capture secara luas. Harapan kami, dengan hadirnya teman-teman media nasional dan internasional, benar-benar membuka wawasan baru bagi masyarakat mengenai Vokasi Unair,” ujar Dian, Jumat (9/10).

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Menurut dia, publikasi menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas dampak hasil riset. Penelitian tidak seharusnya hanya berakhir di jurnal ilmiah, tetapi perlu dikembangkan menjadi inovasi yang dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Yang kami butuhkan adalah eksposur yang luas agar publikasi Vokasi lebih bermanfaat dan berdampak. Tidak hanya berhenti di jurnal, tetapi bagaimana hasilnya bisa bermanfaat di masyarakat melalui aplikasi dan aksi nyata,” katanya.

Dian menambahkan kolaborasi dengan media dapat membuka peluang untuk memperkenalkan inovasi yang dihasilkan sivitas akademika sekaligus mendorong pengembangan dan hilirisasi riset.

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Dia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara keterampilan praktik dan penguasaan landasan keilmuan bagi mahasiswa vokasi. Karena itu, kerja sama riset diharapkan dapat menjadi bagian dari kolaborasi berkelanjutan antara Fakultas Vokasi Unair dan berbagai mitra.

Selain memperluas publikasi, Fakultas Vokasi Unair ingin mempererat hubungan antara perguruan tinggi dan industri. Menurut Dian, kompetensi mahasiswa perlu diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan.