AceKid Perkenalkan 3 Langkah Memilih Susu Anak, dari Cek Komposisi hingga Scan QR Code

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Memilih susu formula untuk anak tidak cukup hanya dengan membaca daftar komposisi pada kemasan. Orang tua juga perlu memahami sumber bahan baku, proses produksi, hingga pengendalian kualitas produk sebelum menentukan pilihan nutrisi bagi anak.

Melalui kampanye #CekTransparansiAceKid, AceKid mengajak orang tua melengkapi kebiasaan Cek Komposisi dengan Cek Transparansi. Kampanye ini melanjutkan program Ace Fresh Journey yang sebelumnya memperlihatkan perjalanan susu dari peternakan hingga fasilitas produksi.

Dalam kegiatan tersebut, lebih dari 30 orang tua Indonesia bersama brand ambassador, figur publik, pakar, dan mitra AceKid melihat langsung proses pengelolaan susu dalam ekosistem FEIHE AceKid di China.

AceKid juga menghadirkan fitur Scan & Cek pada kemasan. Melalui pemindaian kode QR, konsumen dapat menelusuri informasi mengenai sumber susu dan perjalanan produk.

Marketing Director FEIHE AceKid Indonesia Grace Zhou mengatakan, keterbukaan informasi mengenai komposisi dan sumber bahan baku diharapkan membantu orang tua mempertimbangkan produk secara lebih menyeluruh.

“Melalui Ace Fresh Journey, kami telah memperlihatkan bagaimana perjalanan susu dimulai dari sumber hingga menjadi susu formula. Melalui fitur Scan & Cek yang tersedia pada kemasan AceKid, orang tua juga dapat menelusuri informasi mengenai sumber susu tersebut secara langsung,” ujar Grace.

AceKid menyebut susu segar atau natural whole milk sebagai komposisi utama produknya. Perusahaan juga menyatakan formulanya tidak menggunakan sukrosa, maltodekstrin, sirup jagung, dan perisa sintetik.

Susu segar tersebut diproses menggunakan teknologi One-Step Fresh Process, yakni pengolahan susu segar secara langsung menjadi susu formula dalam satu tahap produksi. Menurut perusahaan, proses tersebut dirancang untuk mempertahankan nutrisi alami dan struktur protein susu segar.