50 Banner dan Spanduk Ditertibkan di Ponorogo, Banyak Langgar Izin dan Lokasi

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ponorogo menertibkan sedikitnya 50 banner dan spanduk yang dipasang tidak sesuai ketentuan di sejumlah ruas jalan. Penertiban dilakukan untuk menjaga ketertiban serta estetika ruang publik.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP dan Damkar Ponorogo Hendra Asmara Putra mengatakan, penertiban bermula dari laporan masyarakat mengenai banner rusak dan terlepas akibat angin di kawasan perempatan Tonatan.

“Penertiban ini berawal dari laporan masyarakat terkait banner yang rusak dan terlepas akibat angin di kawasan perempatan Tonatan. Dari situ, petugas kemudian melakukan penyisiran hingga perempatan Jabung Mlarak,” kata Hendra, Kamis (8/10).

Petugas kemudian menyisir sejumlah ruas jalan, mulai Jalan Juanda, Jalan Raya Ponorogo–Siman, hingga kawasan perempatan Jabung, Kecamatan Mlarak.

Dari hasil penertiban, sebagian besar pelanggaran berkaitan dengan perizinan dan lokasi pemasangan. Banner promosi usaha menjadi salah satu jenis yang banyak ditemukan petugas.

Selain itu, petugas mencopot spanduk kegiatan pengajian yang masa pemasangannya telah berakhir. Sejumlah banner yang dipasang pada batang pohon juga ditertibkan karena dinilai mengganggu ketertiban dan estetika lingkungan.

Hendra menjelaskan, penertiban banner dan spanduk merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Satpol PP dan Damkar Ponorogo setiap pekan.

“Kegiatan penertiban ini rutin kami lakukan satu minggu sekali,” ujarnya.