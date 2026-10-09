Kasus ILI di Situbondo Naik 17,8 Persen, Dinkes Pastikan Belum Ada Super Flu

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situbondo memastikan belum menemukan kasus super flu atau influenza tipe A di wilayah setempat. Meski demikian, kasus influenza-like illness (ILI) atau penyakit dengan gejala menyerupai influenza mengalami peningkatan.

Kepala Dinkes Kabupaten Situbondo Dwi Herman Susilo mengatakan, hasil pemeriksaan laboratorium milik pemerintah daerah belum menunjukkan adanya kasus super flu. Kasus yang terdeteksi sejauh ini adalah ILI dan pneumonia.

"Jadi, sejauh ini yang terdeteksi di sini influenza-like illness (ILI), kalau super flu belum ada, hanya ILI dan pneumonia," kata Dwi Herman, Kamis (8/10).

Dia menjelaskan ILI ditandai dengan gejala infeksi saluran pernapasan yang menyerupai flu berat, disertai demam tinggi hingga 38 derajat Celsius.

Berdasarkan laporan periode minggu ke-39, yakni 27 September hingga 3 Oktober 2026, jumlah kasus ILI di Situbondo mencapai 251 kasus. Angka tersebut bertambah 38 kasus dibandingkan periode sebelumnya atau meningkat 17,8 persen.

"Kalau total kasus ILI di Situbondo pada minggu ke-39 sebanyak 251 kasus atau terdapat kenaikan 38 kasus, naik 17,8 persen," ujarnya.

Dwi menyebutkan, data tersebut dihimpun dari 15 fasilitas pelayanan kesehatan, terdiri atas puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah daerah. Kenaikan kasus tertinggi tercatat di wilayah kerja Puskesmas Asembagus, yakni sebesar 76,2 persen.

Untuk mencegah penyebaran penyakit, Dinkes Situbondo menggencarkan sosialisasi mengenai influenza dan etika batuk melalui penyebaran selebaran serta penyuluhan di berbagai kegiatan masyarakat, seperti posyandu, pengajian, dan sekolah.