Jalur Gumitir Retak Sepanjang 30 Meter, Jarak Titik Terparah Hanya 80 Cm dari Badan Jalan

jatim.jpnn.com, JEMBER - Retakan sepanjang sekitar 30 meter ditemukan di jalur Gumitir, jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember bersama pihak terkait menyiapkan penanganan untuk mengantisipasi risiko bagi pengguna jalan.

Kepala BPBD Jember Edy Budi Susilo mengatakan pihaknya mendapat laporan mengenai retakan tersebut dari sukarelawan. Setelah dilakukan pengecekan, petugas menemukan retakan ringan di kilometer 230 serta longsor pada bahu jalan yang telah ditahan menggunakan kantong pasir.

"Awalnya kami mendapat laporan dari relawan terkait retakan itu sehingga dilakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan memang benar ada retakan ringan di KM 230 dan longsor di bahu jalan yang sudah diberi penahan kantong pasir," kata Edy, Kamis (8/10).

Meski tergolong ringan, posisi retakan menjadi perhatian karena berada sekitar dua hingga tiga meter dari sisi jurang. Pada titik terparah, retakan memiliki lebar sekitar 1–2 sentimeter dan berjarak kurang lebih 80 sentimeter dari badan jalan.

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan pengguna jalan yang melintas di jalur penghubung Jember–Banyuwangi itu.

Karena Gumitir merupakan jalan nasional, BPBD Jember menggelar rapat koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) untuk membahas langkah penanganan teknis.

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"Hasil rapat yakni retakan sepanjang 30 meter tersebut akan ditambal dalam minggu ini demi keselamatan pengguna jalan dan kantong pasir untuk menahan longsor akan disempurnakan dengan menambahkan terpal, sehingga ketika hujan tidak semakin tergerus lebih parah," ujar Edy.

Selain menambal retakan dan memperkuat penahan longsor, petugas berencana merempes pohon beringin di sekitar lokasi. Langkah itu dilakukan untuk mengurangi beban pohon terhadap tanah di kawasan tersebut.