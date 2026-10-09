Cuaca Malang 9 Oktober 2026, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (9/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian cerah berawan hingga berangin.

Malamnya cerah berawan hingga berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Dau, Karangploso, Pujon, dan Wagir. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Dau, Karangploso, Ngajum, Pakisaji, Singosari, dan Wagir. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.