Cuaca Jawa Timur 9 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Diramaikan Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (9/10).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kota Batu. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Kota Batu, Kota Malang, dan Lumajang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Kota Batu, Kota Madiun, Kota Malang, Lumajang, dan Magetan. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis masih mengguyur Kota Madiun dan Magetan. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-21 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)