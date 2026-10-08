PT KAI Daop 8 Surabaya Angkut Tumpukan Sampah di area Pasar Turi Capai 60 Ton

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 Surabaya tengah membersihkan tumpukan sampah yang diperkirakan mencapai 60 ton di tanah aset yang berada di belakang Pasar Turi.

Proses pembersihan itu berawal dari laporan yang masuk ke hotline Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Kemudian, informasi tersebut diteruskan kepada pihak PT KAI Daop 8.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan pihaknya merespons laporan tersebut dengan langsung melakukan proses pembersihan.

“Dari hasil pemeriksaan, ditemukan tumpukan sampah dalam jumlah besar yang diperkirakan mencapai sekitar 60 ton,” kata Mahendro dalam keterangan persnya, Kamis (8/10).

Mahendro menyebut sampah yang menumpuk di area tersebut merupakan limbah rumah tangga. Selain itu, ada barang rongsokan yang sengaja ditimbun seseorang.

“Upaya ini dilakukan untuk memastikan aset KAI kembali tertib, bersih, dan tidak dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah maupun penimbunan barang bekas,” ujarnya.

Selanjutnya, petugas KAI Daop 8 Surabaya melakukan pemeriksaan secara rutin di sekitar lokasi. Hal itu dilakukan untuk memantau adanya aktivitas yang mengganggu kereta.

“Melalui pemeriksaan ini, potensi gangguan dapat lebih cepat diketahui dan ditindaklanjuti. Keselamatan perjalanan kereta api merupakan prioritas yang harus dijaga secara konsisten,” ucapnya.