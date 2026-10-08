Bantu Akses Kesehatan Warga, PNM Peduli Serahkan Ambulans di Sidoarjo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui PNM Peduli menyerahkan satu unit ambulans kepada Yayasan Roudlotul Jannah, Sidoarjo, untuk membantu memperluas akses transportasi medis bagi masyarakat.

Penyerahan ambulans tersebut dilakukan di Kantor PNM Cabang Surabaya pada Kamis (8/10). Bantuan diharapkan dapat digunakan masyarakat ketika membutuhkan transportasi untuk mendapatkan penanganan medis, terutama dalam kondisi darurat.

Ketua Yayasan Roudlotul Jannah Miftachul Huda mengatakan, ambulans yang diterima dalam kondisi baik dan dilengkapi sejumlah fasilitas medis.

“Kami sangat bersyukur menerima ambulans ini. Kondisinya bagus dan fasilitasnya juga lengkap, ada oksigen, stetoskop, tensimeter, dan perlengkapan medis lainnya. Jadi ketika ada warga yang membutuhkan pertolongan, kami punya sarana yang lebih memadai untuk membantu membawa mereka ke fasilitas kesehatan,” ujar Miftachul Huda.

Menurut dia, bantuan tersebut sangat berarti bagi yayasan maupun masyarakat di sekitar Yayasan Roudlotul Jannah.

Bantuan ambulans itu merupakan bagian dari sinergi PNM dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam menghadirkan manfaat sosial yang dapat dirasakan langsung masyarakat.

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Komisaris Independen BRI Lukmanul Khakim mengatakan akses terhadap layanan kesehatan merupakan kebutuhan yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

“Kami melihat kebutuhan terhadap akses kesehatan merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, kami mengapresiasi sinergi yang dilakukan bersama PNM untuk menghadirkan fasilitas yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung,” kata Lukmanul.