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FINNA FOOD Bawa Kemasan Unik ke PRJ Surabaya 2026, Ada Tas Kaleng Kerupuk Jumbo

Kamis, 08 Oktober 2026 – 20:22 WIB
FINNA FOOD Bawa Kemasan Unik ke PRJ Surabaya 2026, Ada Tas Kaleng Kerupuk Jumbo - JPNN.com Jatim
FINNA FOOD hadir di PRJ Surabaya 2026 dengan produk favorit dalam kemasan unik yang bisa dipakai kembali, termasuk Tas Kaleng Kerupuk Jumbo. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - FINNA FOOD menyapa masyarakat Jawa Timur melalui Pekan Raya Jawa Timur (PRJ) Surabaya 2026 yang digelar pada 8–18 Oktober 2026 di Grand City Convention & Exhibition Surabaya.

Tahun ini, FINNA FOOD membawa sejumlah produk favorit keluarga dalam kemasan baru yang unik, lucu, dan dapat dimanfaatkan kembali setelah produknya habis.

Mengusung kampanye Pilihan Favorit Keluarga, Sekarang Jadi Beda, FINNA FOOD menghadirkan produk dengan desain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari.

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Kemasan tersebut tidak hanya dibuat untuk menarik perhatian, tetapi juga dapat digunakan kembali untuk berbagai aktivitas, seperti membawa barang maupun menemani aktivitas sehari-hari.

“Di PRJ Surabaya tahun ini, kami ingin membawa sesuatu yang berbeda untuk masyarakat. Produk-produk yang sudah menjadi favorit keluarga, hadir kembali dalam bentuk yang lebih unik, lucu, dan fresh,” ujar National Marketing Communication Manager PT Sekar Laut Tbk Wenny Viana, Kamis (8/10).

Pengunjung PRJ Surabaya 2026 dapat menemukan dua booth FINNA FOOD. Booth utama berada di Open Space No. 8, tepat di depan Gate 3, sedangkan booth lainnya berada di Open Space No. 35, di depan Gate 5.

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Selain menghadirkan produk dengan kemasan berbeda, FINNA FOOD menawarkan sejumlah paket spesial selama penyelenggaraan PRJ Surabaya 2026.

Salah satunya Paket Sambal Uleg dengan kemasan tas berbentuk cabai yang playful dan praktis.

FINNA FOOD hadir di PRJ Surabaya 2026 dengan produk favorit dalam kemasan unik yang bisa dipakai kembali, termasuk Tas Kaleng Kerupuk Jumbo.
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TAGS   FINNA PRJ surabaya tas kaleng kerupuk finna food

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