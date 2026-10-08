Kanwil Ditjenpas Jatim Ungkap Alasan Bebas Bersyarat Mas Bechi Dicabut

jatim.jpnn.com, MALANG - Kanwil Ditjenpas Jawa Timur mengungkap alasan pencabutan pembebasan bersyarat terpidana kasus pencabulan santriwati Muhammad Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi.

Diketahui, Mas Bechi divonis penjara selama tujuh tahun karena kasus pencabulan santriwati, pada 2022. Dia baru menjalani hampir tiga tahun saat bebas bersyarat, Agustus 2025.

Namun, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur Kusnali mengatakan pihaknya memasukkan telah lagi Mas Bechi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang.

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“Tim dari Balai Pemasyarakatan sudah mengeksekusi atau menarik kembali MSA dari luar ke dalam lapas (lembaga pemasyarakatan),” kata Kusnali di Malang, Kamis (7/10).

Langkah itu dilakukan seusai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pencabutan Pembebasan Bersyarat Nomor PAS-1797.PK.07.04 Tahun 2026.

“Surat Keputusan Pencabutan Pembebasan Bersyarat ditandatangani tanggal 30 September tahun 2026, dan kami menerimanya di tanggal 6, hari Selasa kemarin,” ujarnya.

Kusnali menyebut dasar dari pencabutan pembebasan bersyarat putra pengasuh Pondok Pesantren Bumi Shalawat tersebut, adalah pemberitaan perihal kondisi korbannya.

“Yang jelas dasar pencabutan ini, pertama tentu adanya pemberitaan mengatasnamakan korban. Sehingga kami melihat kembali tahapan prosedur dan terindikasi ada mal administrasi,” jelasnya.