JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Empat Komitmen APVI Jatim: Tolak Produk Ilegal hingga Larangan Promosi ke Bawah 21 Tahun

Empat Komitmen APVI Jatim: Tolak Produk Ilegal hingga Larangan Promosi ke Bawah 21 Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 – 17:32 WIB
Empat Komitmen APVI Jatim: Tolak Produk Ilegal hingga Larangan Promosi ke Bawah 21 Tahun - JPNN.com Jatim
APVI Jawa Timur mendeklarasikan #VapeBerintegritas dengan empat komitmen, termasuk larangan penjualan dan promosi produk kepada individu di bawah 21 tahun. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (DPW APVI) Jawa Timur mendeklarasikan komitmen #VapeBerintegritas sebagai bagian dari upaya mendorong industri rokok elektronik yang tertib, profesional, dan bertanggung jawab.

Deklarasi tersebut dilakukan bersamaan dengan Pengukuhan dan Pelantikan Kepengurusan DPW APVI Jawa Timur Masa Bakti 2026–2029 bertema Sinergi Penguatan Industri Rokok Elektronik di Jawa Timur di Legacy Ballroom Surabaya.

Kepengurusan baru DPW APVI Jawa Timur dipimpin Sandee Surya sebagai ketua. Dia dilantik langsung oleh Ketua Umum APVI Budianto.

Baca Juga:

Mayoritas anggota APVI di Jawa Timur merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mulai dari produsen, distributor, hingga pemilik toko.

Sandee mengatakan empat poin dalam komitmen #VapeBerintegritas akan diterjemahkan melalui kerja organisasi yang terukur, komunikasi aktif, pendampingan berkelanjutan, edukasi yang bertanggung jawab, serta kontribusi terhadap ekosistem industri.

"Bagi kami, integritas bukan hanya soal slogan. Kami ingin DPW APVI Jawa Timur menjadi bagian dari upaya membangun industri yang semakin bertanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku," kata Sandee, Kamis (8/10).

Baca Juga:

Komitmen tersebut menjadi bagian dari arah kerja DPW APVI Jawa Timur periode 2026–2029. Organisasi juga akan memperkuat kapasitas anggota serta membuka ruang dialog dengan pemerintah, regulator, akademisi, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sandee menyebut arah kepengurusan baru tersebut sebagai 'nyawiji, mbangun, dan ngukuhake industri'. 

APVI Jawa Timur mendeklarasikan #VapeBerintegritas dengan empat komitmen, termasuk larangan penjualan dan promosi produk kepada individu di bawah 21 tahun.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   apvi jatim produk ilegal larangan penjualan rokok vape asosiasi vaporizer indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU