Empat Komitmen APVI Jatim: Tolak Produk Ilegal hingga Larangan Promosi ke Bawah 21 Tahun

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (DPW APVI) Jawa Timur mendeklarasikan komitmen #VapeBerintegritas sebagai bagian dari upaya mendorong industri rokok elektronik yang tertib, profesional, dan bertanggung jawab.

Deklarasi tersebut dilakukan bersamaan dengan Pengukuhan dan Pelantikan Kepengurusan DPW APVI Jawa Timur Masa Bakti 2026–2029 bertema Sinergi Penguatan Industri Rokok Elektronik di Jawa Timur di Legacy Ballroom Surabaya.

Kepengurusan baru DPW APVI Jawa Timur dipimpin Sandee Surya sebagai ketua. Dia dilantik langsung oleh Ketua Umum APVI Budianto.

Mayoritas anggota APVI di Jawa Timur merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mulai dari produsen, distributor, hingga pemilik toko.

Sandee mengatakan empat poin dalam komitmen #VapeBerintegritas akan diterjemahkan melalui kerja organisasi yang terukur, komunikasi aktif, pendampingan berkelanjutan, edukasi yang bertanggung jawab, serta kontribusi terhadap ekosistem industri.

"Bagi kami, integritas bukan hanya soal slogan. Kami ingin DPW APVI Jawa Timur menjadi bagian dari upaya membangun industri yang semakin bertanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku," kata Sandee, Kamis (8/10).

Komitmen tersebut menjadi bagian dari arah kerja DPW APVI Jawa Timur periode 2026–2029. Organisasi juga akan memperkuat kapasitas anggota serta membuka ruang dialog dengan pemerintah, regulator, akademisi, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sandee menyebut arah kepengurusan baru tersebut sebagai 'nyawiji, mbangun, dan ngukuhake industri'.