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Mas Bechi Tempati Sel Khusus Setelah Bebas Bersyaratnya Dicabut

Kamis, 08 Oktober 2026 – 18:00 WIB
Mas Bechi Tempati Sel Khusus Setelah Bebas Bersyaratnya Dicabut - JPNN.com Jatim
Terdakwa kasus pencabulan santriwati di Jombang Mas Bechi. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Terpidana kasus pencabulan santriwati Muhammad Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi akan lebih dulu menempati sel khusus, setelah pembebasan bersyaratnya dicabut.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) 1 Kelas I Malang Christo Victor mengatakan langkah untuk menempatkan Mas Bechi dalam sel khusus itu karena menjadi perhatian.

“Kami akan ke pengamanan khusus dulu, karena ini agak sedikit menarik perhatian masyarakat ya, jadi kami akan tempatkan di sel khusus dulu,” kata Christo saat dikonfirmasi, Kamis (8/10).

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Diketahui, Mas Bechi divonis penjara selama tujuh tahun karena kasus pencabulan santriwati, pada 2022. Dia baru menjalani hampir tiga tahun saat bebas bersyarat, Agustus 2025.

Namun, Christo mengaku tidak mengetahui berapa lama Mas Bechi menjalani hukuman setelah kembali dijebloskan ke penjara. Sebab, pihaknya tidak mempunyai kewenangan.

“Untuk itu mungkin nanti dari Kanwil Ditjenpas Jawa Timur. Karena kami hanya membantu mengeksekusi tadi yang bersangkutan dari Balai Pemasyarakatan,” ujarnya.

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Sementara itu, Kepala Bapas Kelas I Malang Fathorrosi menyebut telah menerima surat pencabutan pembebasan bersyarat Mas Bechi dari Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Selasa (6/10).

“Hari ini yang bersangkutan melakukan wajib lapor, sekaligus disampaikannya SK (surat keputusan) itu kepada klien secara persuasif,” ucapnya.

Terpidana pencabulan santriwati Mas Bechi lebih dulu menempati sel khusus setelah pembebasan bersyaratnya dicabut
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TAGS   Jombang pencabulan santriwati Mas Bechi lapas kelas I Malang Terpidana Pencabulan

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