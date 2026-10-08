Bebas Bersyarat Dicabut, Terpidana Pencabulan Santriwati Mas Bechi Kembali Ditahan

jatim.jpnn.com, MALANG - Pembebasan bersyarat terpidana kasus pencabulan santriwati Muhammad Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi yang diterima Agustus 2026 lalu, dikabarkan telah dicabut.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) 1 Kelas I Malang Christo Victor Nixon membenarkan kabar itu. Saat ini, Mas Bechi telah kembali menjalani masa tahanannya.

“Iya (bebas bersyarat Mas Bechi dicabut). Iya, yang bersangkutan memang sudah secara kooperatif tadi masuk kembali ke lapas pukul 11.25 WIB,” kata Christo saat dikonfirmasi, Kamis (8/10).

Mas Bechi menerima kabar pencabutan pembebasan bersyarat tersebut ketika melakukan wajib lapor. Kemudian, petugas mengawalnya hingga masuk ke dalam lapas.

“Iya, kooperatif tadi, malah ketika dipanggil PK (Pembimbing Kemasyarakatan) di Balai Pemasyarakatan kantor sebelah kami, yang bersangkutan yang mau masuk ke dalam,” ujarnya.

Christo menyebut Mas Bechi tetap harus melewati prosedur administrasi sebelum menjalani masa penahanannya lagi, meskipun dia sudah sempat dipenjara sebelumnya.

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“Iya langsung proses seperti pendataan warga binaan baru kembali, kami mengambil sidik jari lagi, kemudian administrasi SDP (Sistem Database Pemasyarakatan), kami pindahkan lagi,” jelasnya.

Namun, Christo mengungkapkan putra pengasuh Pondok Pesantren Bumi Shalawat tersebut dimasukkan ke sel penjara khusus terlebih dahulu, karena kasusnya yang menjadi perhatian.