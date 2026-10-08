ISPA di Jatim Meningkat, 5 Daerah Catat Laporan Kasus Tertinggi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Jawa Timur mengalami peningkatan sepanjang 2026. Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim mencatat rata-rata laporan ISPA mencapai sekitar 151.750 kasus per bulan.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata bulanan pada 2025 yang berada di kisaran 111.393 kasus.

Bahkan, laporan kasus ISPA pada Agustus 2026 mencapai 212.914 kasus. Jumlah tersebut menjadi angka bulanan tertinggi sepanjang periode Januari hingga September 2026.

Dinkes Jatim mencatat lima daerah dengan laporan kasus ISPA tertinggi pada periode Januari-September 2026. Kelima daerah tersebut yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kota Malang, dan Kabupaten Malang.

Kepala Dinkes Jatim Erwin Astha Triyono menjelaskan ISPA merupakan infeksi pada saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh berbagai jenis infeksi, seperti virus, bakteri, maupun kuman lainnya.

"Gejala ISPA bisa berupa demam akut, batuk, sakit tenggorokan dan pilek," ujar Erwin, Kamis (8/10).

Menurut dia, penularan ISPA kerap terjadi melalui udara yang mengandung droplet dari batuk atau bersin. Penularan juga dapat terjadi melalui kontak langsung dengan permukaan yang terkontaminasi.

Erwin mengatakan sebagian besar kasus ISPA, terutama yang disebabkan oleh virus, dapat sembuh dengan sendirinya atau bersifat self-limiting. Dalam kondisi tersebut, tubuh memiliki kemampuan untuk melawan infeksi.