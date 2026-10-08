Madura United Satu Grup dengan Persijap dan Persela, Targetnya Tak Main-Main

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United langsung memasang target tinggi setelah hasil drawing League Cup 2026/27 diumumkan, Rabu (7/10). Laskar Sape Kerrab tergabung di Grup I Zona Timur 1 bersama Persijap Jepara dan Persela Lamongan.

Fase penyisihan grup League Cup 2026/27 dijadwalkan mulai bergulir pada 3 November 2026.

Madura United memiliki pengalaman menghadapi salah satu calon lawannya, yakni Persijap Jepara. Kedua tim sebelumnya bertemu pada pekan pertama BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan.

Dalam pertandingan yang berlangsung Minggu (6/9) tersebut, Madura United menang 2-0. Dimitar Mitkov menjadi penentu kemenangan setelah memborong dua gol.

Sementara itu, Persela Lamongan belum pernah menjadi lawan Madura United pada musim 2026/27, baik dalam turnamen pramusim, laga uji coba maupun pertandingan resmi.

Meski memiliki pengalaman positif menghadapi Persijap, Madura United tidak ingin menganggap enteng persaingan di grup.

Manajer Madura United Umar Wachdin menilai seluruh tim memiliki kualitas dan ambisi yang patut diperhitungkan.

"Hasil drawing ini kami sambut dengan optimisme tinggi sekaligus kewaspadaan penuh. Bersaing di Grup I Zona Timur League Cup 2026/27 tentu bukan perkara mudah karena seluruh tim memiliki kualitas dan ambisi yang setara," kata Umar selepas drawing.