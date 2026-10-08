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Madura United Satu Grup dengan Persijap dan Persela, Targetnya Tak Main-Main

Kamis, 08 Oktober 2026 – 10:35 WIB
Madura United Satu Grup dengan Persijap dan Persela, Targetnya Tak Main-Main - JPNN.com Jatim
Madura United tergabung di Grup I Zona Timur 1 League Cup 2026/27 bersama Persijap Jepara dan Persela Lamongan. Laskar Sape Kerrab membidik babak utama. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United langsung memasang target tinggi setelah hasil drawing League Cup 2026/27 diumumkan, Rabu (7/10). Laskar Sape Kerrab tergabung di Grup I Zona Timur 1 bersama Persijap Jepara dan Persela Lamongan.

Fase penyisihan grup League Cup 2026/27 dijadwalkan mulai bergulir pada 3 November 2026.

Madura United memiliki pengalaman menghadapi salah satu calon lawannya, yakni Persijap Jepara. Kedua tim sebelumnya bertemu pada pekan pertama BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan.

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Dalam pertandingan yang berlangsung Minggu (6/9) tersebut, Madura United menang 2-0. Dimitar Mitkov menjadi penentu kemenangan setelah memborong dua gol.

Sementara itu, Persela Lamongan belum pernah menjadi lawan Madura United pada musim 2026/27, baik dalam turnamen pramusim, laga uji coba maupun pertandingan resmi.

Meski memiliki pengalaman positif menghadapi Persijap, Madura United tidak ingin menganggap enteng persaingan di grup.

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Manajer Madura United Umar Wachdin menilai seluruh tim memiliki kualitas dan ambisi yang patut diperhitungkan.

"Hasil drawing ini kami sambut dengan optimisme tinggi sekaligus kewaspadaan penuh. Bersaing di Grup I Zona Timur League Cup 2026/27 tentu bukan perkara mudah karena seluruh tim memiliki kualitas dan ambisi yang setara," kata Umar selepas drawing.

Madura United tergabung di Grup I Zona Timur 1 League Cup 2026/27 bersama Persijap Jepara dan Persela Lamongan. Laskar Sape Kerrab membidik babak utama.
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TAGS   madura united zona timur 1 league cup Persijap Jepara BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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