Lansia Selipkan Sabu-sabu ke Ayam Goreng, Antar ke Warga Binaan di Lapas Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang lanjut usia (lansia) berniat menyelundupkan sabu-sabu ke Lapas Kelas I Surabaya. Narkotika tersebut sengaja disembunyikan di dalam ayam goreng krispi untuk kelabui petugas.

Wanita berinisial AM (62) warga Surabaya tersebut membagi 17,11 gram sabu-sabu menjadi empat klip plastik. Lalu, dia menyelipkan narkotika itu ke dalam ayam goreng krispi.

Selanjutnya, AM mengantarkan ayam goreng krispi berisi narkotika itu ke warga binaan BSN (21), Rabu (6/10). Namun, aksinya digagalkan petugas saat mengecek makanannya.

BSN merupakan warga binaan kasus narkotika dengan masa hukuman delapan tahun subsider tiga bulan. Dia mengaku sabu-sabu tersebut adalah pesanan narapidana, MAB (28).

Di sisi lain, MAB adalah warga binaan perkara narkotika dengan hukuman tujuh tahun subsider tiga bulan. Namun, dia juga menyebut seorang narapidana lain berinisial DD (28).

DD juga merupakan warga binaan kasus narkotika masa hukuman tujuh tahun empat bulan. Dia menghubungi pihak yang ada di luar penjara untuk mengirimkan sabu-sabu kepada AM.

Lalu, DD juga meminta AM agar menyelundupkan sabu-sabu itu untuk diserahkan ke BSN. Kemudian, paket narkotika tersebut baru diterimanya di dalam tahanan.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka KPLP) Lapas Kelas I Surabaya Anak Agung Gde Joni mengatakan temuan itu merupakan wujud dari aksi Rutan bersih dari narkoba.