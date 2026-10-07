UINSA Surabaya Akan Serahkan 15 Calon Rektor ke Kemenag Setelah Muzakki Mundur

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya bakal serahkan 15 nama calon rektor hasil pertimbangan senat ke Kementerian Agama (Kemenag), Kamis (8/10).

Proses penjaringan itu diawali dengan presentasi oleh 15 calon rektor secara bergantian di depan senat dalam rapat tertutup, di Gedung GreenSa UIN Sunan Ampel, Rabu (7/10).

Ketua Senat UINSA Prof. Ali Aziz mengatakan total ada 79 anggota yang langsung memberikan penilaian kualitatif, kepada para calon rektor pengganti Achmad Muzakki itu.

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“Senat tidak memberikan penilaian, tetapi pertimbangan. Sebab setelah ini masih ada yang namanya pansel, panitia selektif,” kata Ali setelah menggelar rapat tertutup.

Proses pemilihan Rektor UINSA disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 Tahun 2015 yang disempurnakan PMA Nomor 17 Tahun 2021 serta perubahan kedua melalui PMA Nomor 4 Tahun 2020

Inspektur Jenderal Kementerian Kemenag Khairunnas menyebut ada sejumlah tahapan dalam proses pengangkatan rektor, yakni penjaringan bakal calon, pemberian pertimbangan, seleksi, serta penetapan dan pengangkatan.

“Proses sekarang adalah pertimbangan kualitatif, dan itu sudah dilakukan. Kemudian proses penjaringan sudah dilakukan oleh panitia, dan telah dibentuk panitia,” ujar Khairunnas.

Kemudian, Tim Komisi Seleksi (Komsel) Kemenag akan mulai melakukan proses penilaian. Lalu, para calon rektor dipanggil untuk menjalani proses lebih lanjut ke Jakarta.