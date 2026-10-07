2 Korban Ledakan Ruko San Antonio Surabaya Masih Dirawat di RS Haji

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak dua korban ledakan di Ruko San Antonio, Pakuwon City, Jalan Kalisari Utara, Mulyorejo, Surabaya, Selasa (6/10), masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit (RS) Haji.

Ketua Tim Sub Substansi Hukum dan Humas RS Haji Masrur mengatakan dua korban ledakan yang menjalani perawatan tersebut berjenis kelamin perempuan dan laki-laki.

Namun, Masrur enggan menyebut identitas kedua korban yang telah menjalani proses operasi tersebut. Sebab, informasi tersebut merupakan data kerahasiaan pasien.

“Ini yang dua (korban) satu (mengalami luka bakar) 16 persen, yang satunya 31 persen. Sekitar habis asar itu (menjalani operasi),” kata Masrur ketika dikonfirmasi, Rabu (7/10).

Saat ini, korban ledakan yang diduga disebabkan kebocoran LPG tersebut masih menjalani perawatan. Karena tim medis masih harus melakukan pemantauan secara berkala.

“Masih di ICU perlu perawatan intensif dan tidak boleh ditunggu, kondisinya stabil, tapi perlu pengawasan ketat karena sewaktu-waktu bisa ada perubahan biasanya,” ujarnya.

Masrur mengungkapkan meski luka bakar yang diderita kedua pasien itu tergolong tidak tinggi. Namun, dikhawatirkan mengganggu sistem pernafasan karena ada di area leher.

“Kalau lukanya berat meskipun luka bakarnya kurang dari 50 persen ya, tetapi mengenai area vital yaitu wajah sama leher, ini jalur pernapasan dekat saluran napas,” jelasnya.