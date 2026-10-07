Eri Cahyadi Ungkap Alasan 13 Kepala Dinas Surabaya Diganti dalam Setahun

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkap alasan pergantian 13 kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam setahun terakhir.

Menurut Eri, pergantian tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

"Pergantian tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap kinerja serta pencapaian target yang telah ditetapkan," kata Eri dalam keterangannya di Surabaya, Rabu.

Baca Juga: Eri Cahyadi Kumpulkan P3RT di Surabaya Seusai Temuan Perusahaan Denda ART

Dia menegaskan pergantian kepala perangkat daerah tidak didasarkan pada faktor suka atau tidak suka.

Setiap kepala dinas, lanjut Eri, memiliki tanggung jawab memastikan program yang dijalankan menghasilkan output dan outcome sesuai dengan target.

"Setiap pekerjaan yang ada di Kota Surabaya, kita pasti lihat output dan outcome. Jadi di Surabaya ada 13 kepala dinas yang sudah berganti dalam waktu satu tahun," ujarnya.

Baca Juga: Eri Cahyadi Bakal Laporkan ke Polisi Penyalur ART Denda Karyawan di Surabaya

Eri mengatakan kepala daerah memiliki tanggung jawab menggerakkan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat agar pembangunan berjalan sesuai sasaran.

Dia mengibaratkan kepala daerah sebagai pemimpin orkestra yang harus mampu mengarahkan seluruh elemen untuk bergerak bersama.