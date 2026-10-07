45 Warga Binaan Risiko Tinggi di Jatim Dipindahkan ke Nusakambangan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 45 warga binaan risiko tinggi di Jawa Timur dipindahkan ke Pulau Nusakambangan, Rabu (7/10) dini hari. Hal itu untuk mengurangi potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur Kusnali bersama Kepala Lapas Kelas I Surabaya Sohibur Rachman, memberangkatkan warga binaan risiko tinggi, sekitar pukul 04.50 WIB.

"Pemindahan 45 warga binaan risiko tinggi ini bagian dari upaya berkelanjutan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur dalam menciptakan kondisi pemasyarakatan yang aman dan kondusif," kata Kusnali dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10).

Total 45 warga binaan yang dipindah itu berasal dari Lapas Kelas I Malang dan Lapas Kelas I Madiun. Mereka lebih dulu dibawa ke Lapas Kelas I Surabaya sebagai Transit Center.

"Melalui pemindahan berbasis pengelolaan risiko, jajaran Pemasyarakatan Jawa Timur terus memperkuat pengendalian keamanan sekaligus memastikan setiap proses pemasyarakatan dilaksanakan secara profesional, terukur, dan tetap menjunjung prinsip kemanusiaan," ujarnya.

UPT Pemasyarakatan Korwil Surabaya Raya dan kepolisian turut dilibatkan selama proses pemindahan, agar pengamanan dan pengawalan dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Baca Juga: Napi yang Sempat Kabur dari Lapas Madiun akan Dipindah ke Nusakambangan

Kusnali meminta kepada seluruh petugas agar bekerja secara profesional dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hak asasi, maupun merendahkan harga diri warga binaan.

“Pastikan komunikasi antarpetugas selalu terjaga, pendelegasian tugas dipahami dengan baik, dan setiap anggota mengetahui tanggung jawabnya masing-masing,” ucapnya.