Tolak Indomaret di Pamekasan, Ratusan Massa Bawa Alat Berat hingga Bongkar Bangunan

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Aksi penolakan pembangunan toko ritel Indomaret di Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, Pamekasan berujung pada perusakan bangunan oleh massa, Rabu (7/10).

Ratusan orang yang mengatasnamakan alumni dan santri dari sejumlah pondok pesantren di Kecamatan Palengaan mendatangi lokasi pembangunan toko ritel tersebut.

Massa menuntut pengelola menghentikan pembangunan. Mereka bahkan membawa alat berat dan menggunakannya untuk membongkar bagian bangunan toko.

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Selain itu, papan nama dan sejumlah peralatan bangunan juga mengalami kerusakan.

Aparat Polres Pamekasan yang berada di lokasi kemudian melakukan pendekatan dan memberikan imbauan kepada massa untuk mencegah perusakan semakin meluas.

"Petugas dari Polres Pamekasan bisa melakukan upaya pencegahan dengan melakukan pendekatan dan imbauan langsung, sehingga bangunan tidak hancur total," kata Kasi Humas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama.

Evan menegaskan kepolisian tetap mengedepankan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menangani persoalan tersebut.

Menurut dia, apabila terdapat laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan, polisi akan menindaklanjutinya sesuai prosedur hukum.