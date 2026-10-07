Epson Hadirkan SureColor V4000, Printer UV Flatbed dengan Area Cetak A1+

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Epson, pemimpin dalam teknologi pencetakan profesional, memperkenalkan SureColor V4000, printer UV flatbed terbaru yang memperluas jajaran SureColor V-Series. Hadir untuk menjawab kebutuhan bisnis yang semakin beragam, printer ini memungkinkan pengguna menghasilkan berbagai produk custom, signage, display, hingga cetakan berkualitas foto secara lebih fleksibel.

Permintaan terhadap produk personalisasi dan signage yang unik terus berkembang di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Kondisi ini mendorong semakin banyak bisnis untuk menghadirkan produk sesuai kebutuhan pelanggan, dengan jumlah produksi yang lebih fleksibel dan waktu pengerjaan yang lebih singkat.

Menjawab kebutuhan tersebut, SureColor V4000 menghadirkan teknologi UV flatbed dalam desain yang ringkas. Solusi ini memungkinkan bisnis membawa lebih banyak proses produksi ke dalam perusahaan, mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga, sekaligus menjaga kualitas hasil cetak tetap konsisten.

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Dengan menggabungkan kualitas gambar, produktivitas, dan kemudahan pengoperasian, SureColor V4000 memberikan fleksibilitas bagi bisnis untuk mengembangkan lebih banyak aplikasi cetak tanpa membutuhkan ruang produksi yang besar.

Cetak Lebih Besar, Tetap Hemat Ruang

SureColor V4000 dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang membutuhkan kemampuan mencetak dalam format lebih besar, pada media dengan ketebalan yang beragam, serta untuk volume produksi yang lebih tinggi.

Printer ini mendukung ukuran cetak hingga A1+ dan media dengan ketebalan hingga 20 cm. Kemampuan tersebut memungkinkan pengguna mencetak berbagai produk secara langsung, mulai dari signage dan display graphics hingga media rigid seperti casing ponsel dan notebook.

Dengan kemampuan mencetak langsung pada beragam jenis media, bisnis dapat memproduksi berbagai aplikasi secara internal dan mengurangi ketergantungan pada jasa pihak ketiga. Hal ini dapat membantu menekan biaya produksi, terutama untuk kebutuhan cetak pada media yang beragam.

SureColor V4000 menjadi bagian dari jajaran printer UV flatbed komersial Epson, melengkapi SureColor V7000 yang telah lebih dahulu hadir. Meskipun menawarkan area cetak yang lebih besar dibandingkan printer A1 pada umumnya, SureColor V4000 tetap dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan ruang di lingkungan produksi. Hal ini menjadikannya solusi bagi bisnis yang membutuhkan kemampuan cetak UV flatbed untuk berbagai aplikasi, namun tetap ingin memanfaatkan ruang kerja secara efisien.