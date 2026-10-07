DHL Express Kini Punya 10 Fasilitas TAPA di Indonesia, Surabaya Jadi yang Terbaru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DHL Express Indonesia memperkuat standar keamanan jaringan logistiknya dengan meraih sertifikasi Transported Asset Protection Association (TAPA) Kelas A untuk fasilitas Surabaya Gateway.

Sertifikasi tersebut menjadikan Surabaya Gateway sebagai salah satu dari 10 fasilitas DHL Express di Indonesia yang telah mengantongi sertifikasi TAPA. Secara global, DHL Express kini memiliki lebih dari 500 fasilitas yang bersertifikasi TAPA.

Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad mengatakan sertifikasi TAPA bukan sekadar pencapaian pemasaran, tetapi menjadi pengakuan bahwa fasilitas DHL Express memenuhi standar keamanan internasional dalam melindungi aset dan pengiriman.

"Ini benar-benar untuk mensertifikasi bahwa fasilitas DHL Express layak untuk beroperasi dan melindungi aset serta pengiriman yang melalui kami sebaik mungkin menurut standar Asosiasi TAPA dunia. Jadi, ini benar-benar pencapaian besar bagi kita semua di DHL Express," kata Ahmad di DHL Express Surabaya Gateway, Rabu (7/10).

Sebelum Surabaya Gateway, sejumlah fasilitas DHL Express Indonesia yang telah memperoleh sertifikasi TAPA antara lain Jakarta Gateway, Halim, Slipi, Tangerang, Pulogadung, Bekasi, Semarang, Bandung, dan Solo.

Menurut Ahmad, Surabaya Gateway berhasil meraih sertifikasi TAPA Kelas A yang merupakan tingkat tertinggi dalam persyaratan keamanan fasilitas TAPA.

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"DHL Express Surabaya telah meraih sertifikasi kelas atau level A. Bukan tingkat yang mudah untuk dicapai, tetapi kami berhasil meraihnya. Bergabung dengan lebih dari 500 fasilitas DHL di seluruh dunia yang telah mendapatkan sertifikasi TAPA," ujarnya.

Dia menjelaskan, sertifikasi tersebut diperoleh setelah fasilitas Surabaya Gateway dinilai secara independen berdasarkan standar keamanan internasional yang ketat.