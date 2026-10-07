Deteksi Dini Kanker Payudara, Siloam Surabaya Gandeng Grab Skrining 500 Pengemudi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Upaya meningkatkan kesadaran deteksi dini kanker payudara terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak. Siloam Hospitals Surabaya bersama Grab menggelar skrining kanker payudara bagi 500 mitra pengemudi perempuan.

Kegiatan tersebut berlangsung pada 3–4 Oktober 2026 di Siloam Hospitals Surabaya melalui program SELANGKAH (Semangat Lawan Kanker) dalam rangka memperingati Breast Cancer Awareness Month.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dari sekitar 14 juta perempuan yang menjadi sasaran pemeriksaan kanker payudara, baru 4,1 juta yang telah menjalani pemeriksaan.

Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan sekitar 20 ribu perempuan dengan kelainan. Namun, baru sekitar 6.000 orang yang melanjutkan pengobatan.

Data tersebut menunjukkan masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini kanker payudara.

Melalui kegiatan ini, mitra pengemudi perempuan Grab mendapatkan akses skrining sekaligus edukasi mengenai kesehatan payudara, faktor risiko, serta pentingnya melakukan pemeriksaan secara berkala.

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Director Grab Indonesia Richard Aditya mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan mendukung kesehatan dan kesejahteraan mitra pengemudi, khususnya perempuan.

“Bagi Grab, kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan mitra pengemudi. Melalui kegiatan skrining kanker payudara ini, kami ingin membantu mitra pengemudi perempuan memperoleh akses pemeriksaan sekaligus meningkatkan pemahaman tentang pentingnya deteksi dini kanker payudara,” ujar Richard, Rabu (7/10).