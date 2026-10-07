3 Korban Ledakan di Ruko San Antonio Dirawat di RSUD Dr Soetomo, Jalani Operasi Luka Bakar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak tiga korban ledakan hebat di Ruko San Antonio, Pakuwon City, Jalan Kalisari Utara, Mulyorejo, Surabaya, Selasa (6/10), menjalani perawatan di RSUD Dr Soetomo.

Direktur RSUD Dr Soetomo Prof Cita Rosida mengatakan ketiga korban tersebut terdiri dari seorang perempuan dan dua laki-laki. Mereka datang sesaat setelah mengalami insiden itu.

“Pasien perempuan diterima di IGD RSUD Dr Soetomo sekitar pukul 10.00 WIB, dua pasien laki-laki diterima pukul 11.45 WIB,” kata Cita melalui rilisan persnya, Rabu (7/10).

Cita menyebut ketiga korban mengalami luka bakar sekitar 20 persen sampai 25 persen, yang tersebar di bagian wajah, kepala, leher, dada, dan anggota gerak lainnya.

“Tim medis mencurigai adanya inhalasi atau blast injury, yakni merupakan gangguan saluran pernapasan akibat menghirup asap panas, gas beracun atau cedera akibat efek ledakan,” jelasnya.

Ketiga korban ledakan telah menjalani operasi, Selasa kemarin. Selanjutnya, mereka mendapatkan perawatan intensif di Ruang Observasi Intensif (ROI) RSUD Dr Soetomo.

Cita menyebut perawatan itu untuk memudahkan pemantauan kesehatan korban setelah operasi, yakni mulai dari luka bakar, fungsi pernapasan, serta kondisi pasien secara pasien.

“Tim medis akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi pasien serta menentukan langkah penanganan selanjutnya berdasarkan hasilevaluasi klinis,” ujarnya.