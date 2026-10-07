Viral Perempuan Menangis Histeris dan Hadang Kendaraan di Tengah Jalan Sidoarjo

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Ramai di media sosial seorang perempuan menangis histeris hingga tiduran di aspal jalan Sidoarjo. Polisi mengaku masih belum mengetahui penyebab dari tindakan tersebut.

Berdasarkan video yang beredar di media sosial, tampak seorang perempuan mengenakan kemeja biru dan celana putih, tengah menangis dan berguling di aspal yang berada di tepi jalan.

Di sisi lain, seorang pria mengenakan seragam polisi tampak berusaha menenangkan perempuan itu. Petugas juga tampak meminta agar orang tersebut berdiri.

Mengenai itu, Kanit Patroli Satlantas Polresta Sidoarjo Iptu Celvin Ferdinando Samosir mengatakan peristiwa tersebut terjadi di sekitar Jalan Raya Waru, Senin (5/10) pagi.

“Kejadiannya sekitar pukul 06.00 WIB. Kami itu melaksanakan pelayanan masyarakat berupa pengaturan pagi di titik-titik keramaian,” kata Celvin ketika dikonfirmasi, Rabu (7/10).

Kemudian, Celvin melihat seorang perempuan tengah menghadang kendaraan yang melintas di tengah jalan. Dia pun memutuskan mendatanginya agar segera menepi.

“Perempuan itu mungkin umurnya di bawah 30 tahun, untuk estimasinya. dia itu menghalang-halangi kendaraan roda dua dan empat yang sedang berjalan, di tengah jalan,” jelasnya.

Awalnya, perempuan tersebut mau menuruti petugas agar tidak menghentikan kendaraan di tengah jalan. Namun, dia secara tiba-tiba berguling di aspal dan menangis histeris.