BI Ungkap Alasan Uang Tunai Tetap Dibutuhkan di Era QRIS

jatim.jpnn.com, KARANGANYAR - Kehadiran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tidak serta-merta mengurangi kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal dalam transaksi sehari-hari.

Deputi Direktur Departemen Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Ginanjar mengatakan kebutuhan terhadap uang tunai tetap ada meskipun penggunaan pembayaran digital melalui QRIS terus berkembang.

Menurut dia, tidak semua transaksi masyarakat dapat dilakukan menggunakan QRIS, terutama bagi kelompok tertentu seperti anak-anak yang belum diperbolehkan membawa atau menggunakan telepon seluler di sekolah.

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"Memang kebutuhan uang kartal itu tetap ada. Tidak semua anak-anak kemudian bisa bertransaksi menggunakan QRIS secara langsung, misalnya di sekolah," kata Ginanjar dalam kegiatan capacity building media di Solo, Rabu (7/10).

Dia mencontohkan sejumlah sekolah masih membatasi penggunaan telepon seluler selama jam belajar. Kondisi tersebut membuat transaksi tunai tetap dibutuhkan.

Selain itu, penggunaan uang fisik juga masih diperlukan ketika orang tua memberikan uang kepada anak untuk berbelanja di warung atau memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Kalau kita titipkan handphone ke anak-anak kan enggak mungkin. Misalnya, kamu ke warung beli apa, ini handphone Bapak untuk transaksi QRIS, kan enggak mungkin. Paling kita pasti tetap kasih cash," ujarnya.

Ginanjar menegaskan keberadaan rupiah secara fisik juga tetap menjadi bagian penting dalam edukasi masyarakat.