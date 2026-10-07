58 ASN Pemkot Surabaya Disanksi Karena Tak Disiplin, Ada yang Tidak Masuk 10 Hari

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 58 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dikenai sanksi atas pelanggaran disiplin. Bahkan, ada yang tidak masuk dalam 10 hari berturut-turut.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya Ira Tursilowati mengatakan pelanggaran absensi menjadi salah satu yang banyak ditemukan.

“Banyak itu, kebanyakan dari absensi. Ada yang tidak masuk kerja lebih dari 10 hari berturut-turut,” kata Ira, Rabu (7/10).

Ira menyebut awalnya pihaknya mendata sejumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin. Lalu, mereka dipanggil oleh atasannya masing-masing untuk dimintai penjelasan.

Selanjutnya, para ASN tersebut akan menjalani proses lebih lanjut sesuai ketentuan pelanggaran disiplin, ketika tidak bisa mempertanggung jawabkan tindakannya.

“Rata-rata atasan mereka langsung yang memanggil. Kalau tidak ada keterangan (alasan tidak disiplin) ya, langsung diproses,” ucapnya.

Pelanggaran disiplin tersebut tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS) saja, tetapi juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) serta paruh waktu.

“ASN itu terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu, pelanggaran disiplin didominasi PPPK. Sudah dilakukan pembinaan, kami sampaikan harus mengikuti aturan sebagai ASN,” jelasnya.