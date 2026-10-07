Kisah Eko Bangun Teh Gambyong, dari Untung Rp300 Ribu hingga Omzet Rp300 Juta

jatim.jpnn.com, KARANGANYAR - Perjuangan Eko Wuryanto membangun Teh Gambyong Kemuning dari usaha rumahan mulai membuahkan hasil. Bermodal Rp8 juta pada 2012, produk teh asal Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, itu kini mampu membukukan omzet hingga Rp300 juta per bulan.

Tak hanya berkembang dari sisi omzet, Teh Gambyong juga memperluas jaringan pemasaran dan kemitraan dengan petani. Saat ini, usaha tersebut bekerja sama dengan 26 petani yang mengelola lahan sekitar lima hektare serta memiliki sekitar 620 reseller.

Perjalanan Eko membangun Teh Gambyong tidak berlangsung instan. Sebelum mendirikan usaha sendiri, dia sempat bekerja di sebuah perusahaan teh sejak 2010.

Dari pengalaman tersebut, Eko melihat potensi besar perkebunan teh di Kemuning. Terlebih, kawasan tersebut mulai ramai dikunjungi wisatawan.

"Teh itu salah satu kebutuhan yang hampir setiap hari dikonsumsi masyarakat. Kebetulan lingkungan tempat saya tinggal juga berada di kawasan perkebunan teh," ujar Eko kepada wartawan di Karanganyar, Selasa (6/10).

Menurut Eko, wisatawan yang datang ke Kemuning saat itu tidak hanya menikmati pemandangan perkebunan teh. Mereka juga mencari produk teh lokal dan ingin melihat proses pengolahannya.

Namun, fasilitas tersebut belum tersedia. Kondisi itu kemudian memunculkan ide Eko untuk mengolah dan memasarkan teh sendiri.