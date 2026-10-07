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Tasya Farasya Takut Anak Merasa Fatherless Usai Bercerai, Ini yang Dilakukannya

Rabu, 07 Oktober 2026 – 12:37 WIB
Tasya Farasya Takut Anak Merasa Fatherless Usai Bercerai, Ini yang Dilakukannya - JPNN.com Jatim
Tasya Farasya mengungkap kekhawatirannya anak merasa fatherless setelah perceraian. Dia dan mantan suami berupaya menjaga co-parenting. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tasya Farasya mengaku memiliki kekhawatiran besar setelah bercerai. Dia takut kedua anaknya merasakan kehilangan sosok ayah atau tumbuh dengan perasaan fatherless.

Hal tersebut disampaikan Tasya saat berbincang bersama dr Yuliana CHt dalam podcast TALKSYA Episode 28.

“Emang kan aku juga baru bercerai. Jadi sekarang anak-anak aku itu kan, aku takut banget nih ada kayak perasaan fatherless atau apa yang mereka rasakan itu kan,” kata Tasya.

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Tasya mengatakan dirinya dan mantan suami berupaya menjaga pola co-parenting agar sosok ayah tetap hadir dalam kehidupan anak-anak mereka karena kekhawatiran tersebut.

“Jadi, kami berdua tuh bener-bener menjaga banget co-parenting supaya sosok ayah ini gak hilang dalam hidup,” ujarnya.

Menurut Tasya, keberadaan kedua orang tua tetap penting bagi anak meski hubungan pernikahan telah berakhir.

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Dalam kesempatan tersebut, dr Yuliana menjelaskan kehadiran dan penjelasan dari kedua orang tua dapat membantu anak merasa aman setelah menghadapi perpisahan orang tua.

“Kami orang tua akan selalu tetap ada buat kamu, sehingga anak tetap merasa aman, tetap merasa nyaman,” kata dr Yuliana.

Tasya Farasya mengungkap kekhawatirannya anak merasa fatherless setelah perceraian. Dia dan mantan suami berupaya menjaga co-parenting.
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TAGS   Tasya Farasya Talksya dr Yuliana fatherless

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