HUT ke-81 Jatim, 350 SMK Gelar Servis Motor Gratis Libatkan 55.035 Siswa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim menggelar layanan servis sepeda motor gratis bagi masyarakat dalam rangka menyambut Hari Jadi ke-81 Provinsi Jatim.

Sebanyak 8.100 unit sepeda motor ditargetkan mendapat layanan servis gratis yang digelar serentak di 350 SMK dan mitra industri di seluruh Jawa Timur, Kamis (8/10).

Layanan dibuka mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB di bengkel SMK terdekat yang berpartisipasi.

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Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi pendidikan vokasi berdampak sekaligus menjadi sarana memperkenalkan kompetensi siswa SMK kepada masyarakat.

Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai mengapresiasi keterlibatan sekolah, khususnya SMK dengan konsentrasi keahlian Teknik Sepeda Motor (TSM), serta dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA).

“Terima kasih banyak para kepala sekolah, anak-anakku semua, juga mitra dari DUDIKA. Terima kasih atas partisipasinya untuk memberikan pendidikan berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat melalui layanan servis gratis sepeda motor,” ujar Aries, Selasa (8/10).

Menurut Aries, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat secara langsung proses pembelajaran vokasi di SMK.

Pendidikan vokasi, kata dia, lebih menitikberatkan pada praktik dengan komposisi sekitar 70 persen praktik dan 30 persen teori.