Nenek 74 Tahun Tewas Terbakar di Ladang, Polisi Temukan Korek dan Sabit

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Seorang nenek berinisial K (74) meninggal dunia setelah terbakar saat membakar daun jati kering di ladangnya di Desa Mulyosari, Kabupaten Tulungagung, Selasa (6/10).

Kapolsek Pagerwojo AKP Guruh Yudhi Setiawan mengatakan polisi telah melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP) untuk memastikan penyebab kematian korban.

“Di TKP kami menemukan korek api gas warna kuning dan sabit yang sebagian gagangnya sudah terbakar,” kata Guruh.

Korban yang merupakan warga Desa Mulyosari sebelumnya diketahui sedang membakar daun jati kering di ladang miliknya.

Petugas Polsek Pagerwojo bersama Tim Inafis Polres Tulungagung dan tenaga medis Puskesmas Pagerwojo kemudian melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban.

Dari pemeriksaan awal, petugas tidak menemukan tanda-tanda penganiayaan pada tubuh korban. K diketahui mengalami luka bakar lebih dari 80 persen.

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Guruh menjelaskan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi korban sekaligus memastikan kronologi kejadian berdasarkan keterangan saksi dan temuan di lokasi.

Sebelumnya, seorang saksi melihat korban membakar daun kering di ladangnya sekitar pukul 07.00 WIB.