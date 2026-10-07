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Nenek 74 Tahun Tewas Terbakar di Ladang, Polisi Temukan Korek dan Sabit

Rabu, 07 Oktober 2026 – 11:36 WIB
Nenek 74 Tahun Tewas Terbakar di Ladang, Polisi Temukan Korek dan Sabit - JPNN.com Jatim
Petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di lokasi setelah menerima laporan seorang warga meninggal dunia akibat tersambar api saat membakar daun kering di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (6/10/2026). Kepolisian bersama Tim Inafis dan tenaga medis melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi korban dan tidak menemukan tanda-tanda penganiayaan (ANTARA/HO - Polsek Pagerwojo)

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Seorang nenek berinisial K (74) meninggal dunia setelah terbakar saat membakar daun jati kering di ladangnya di Desa Mulyosari, Kabupaten Tulungagung, Selasa (6/10).

Kapolsek Pagerwojo AKP Guruh Yudhi Setiawan mengatakan polisi telah melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP) untuk memastikan penyebab kematian korban.

“Di TKP kami menemukan korek api gas warna kuning dan sabit yang sebagian gagangnya sudah terbakar,” kata Guruh.

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Korban yang merupakan warga Desa Mulyosari sebelumnya diketahui sedang membakar daun jati kering di ladang miliknya.

Petugas Polsek Pagerwojo bersama Tim Inafis Polres Tulungagung dan tenaga medis Puskesmas Pagerwojo kemudian melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban.

Dari pemeriksaan awal, petugas tidak menemukan tanda-tanda penganiayaan pada tubuh korban. K diketahui mengalami luka bakar lebih dari 80 persen.

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Guruh menjelaskan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi korban sekaligus memastikan kronologi kejadian berdasarkan keterangan saksi dan temuan di lokasi.

Sebelumnya, seorang saksi melihat korban membakar daun kering di ladangnya sekitar pukul 07.00 WIB.

Nenek 74 tahun di Tulungagung tewas terbakar saat membakar daun jati kering di ladangnya. Polisi tidak menemukan tanda penganiayaan.
Sumber Antara
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TAGS   nenek tewas terbakar kebakaran ladang Tulungagung polres Tulungagung bakar daun jati

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