Cuaca Malang 7 Oktober 2026, Siang dan Sore Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (7/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Siang dan sore cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siangnya Poncokusumo hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya Poncokusumo masih gerimis. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.