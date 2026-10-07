Bhayangkara FC ke Kanjuruhan, Matias Ocampo Bertekad Akhiri Paceklik Gol

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Striker Bhayangkara Presisi Lampung FC Matias Ocampo tetap optimistis meski masih mengalami paceklik gol di kompetisi resmi BRI Super League 2026/27.

Penyerang asal Uruguay itu kini bersama rekan-rekannya menjalani pemusatan latihan di Malang untuk mempersiapkan diri menghadapi laga penting kontra Arema FC.

Bhayangkara FC dijadwalkan bertandang ke Stadion Kanjuruhan, Malang, untuk menghadapi Arema FC pada Sabtu (10/10).

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Ocampo mengaku penasaran karena belum mampu membuka keran golnya dalam pertandingan resmi. Padahal, dia sempat mencetak empat gol dalam sesi latihan internal.

“Beberapa hari lalu saat saya mencetak gol (di latihan), saya marah pada diri sendiri karena di pertandingan resmi bola tidak mau masuk, tetapi saya yakin begitu satu gol masuk, semuanya akan ikut masuk,” ungkap Ocampo dikutip dari laman ileague.id, Rabu (7/10).

Meski demikian, Ocampo tidak ingin terlalu memikirkan catatan pribadi. Menurut dia, kemenangan Bhayangkara FC tetap menjadi tujuan utama dalam setiap pertandingan.

“Tujuan selalu sama, selalu untuk tim. Saya ingin menang, saya tipe orang yang ingin menang. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang bagus dan setelah hal-hal sekunder jika mencetak gol, saya tidak peduli, tetapi yang terpenting adalah tim menang,” tuturnya.

Mentalitas tersebut menjadi modal Ocampo selama menjalani persiapan bersama tim di Malang.