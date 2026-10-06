Ekonomi Syariah Jadi Sumber Pertumbuhan Baru, BI Siapkan 6 Program

jatim.jpnn.com, SOLO - Bank Indonesia (BI) menyiapkan enam inisiatif strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah (Eksyar) sekaligus mendorongnya menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia.

Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Yono Haryono mengatakan penguatan Eksyar penting dilakukan karena Indonesia memiliki potensi pasar yang besar.

Berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report, Indonesia saat ini berada di peringkat keempat dalam pengembangan ekonomi syariah global setelah Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Potensi tersebut sejalan dengan besarnya pasar ekonomi syariah dunia. Dengan sekitar 1,9 miliar penduduk Muslim, konsumsi sektor ekonomi syariah pada 2024 mencapai sekitar USD 2,60 triliun.

Sementara itu, aset keuangan syariah global telah mencapai sekitar USD 9,72 triliun.

Posisi Indonesia antara lain ditopang sektor modest fashion yang menempati peringkat pertama secara global dan halal food di peringkat keempat.

Namun, masih terdapat sejumlah sektor yang perlu diperkuat. Indonesia tercatat mengalami penurunan peringkat pada sektor muslim-friendly tourism dari peringkat kedua menjadi keenam.

Begitu pula sektor halal pharma and cosmetics yang turun dari peringkat kedua menjadi keempat.