BRI Region 12 Surabaya Serahkan Ambulans ke RKZ, Dukung Pelayanan Kemanusiaan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui BRI Region 12 Surabaya menyerahkan satu unit mobil ambulans kepada Rumah Sakit Katolik St. Vincentius A Paulo (RKZ) Surabaya.

Bantuan tersebut disalurkan melalui program BRI Peduli Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan kesehatan dan kemanusiaan di Kota Surabaya.

Penyerahan ambulans dilakukan langsung RCEO BRI Region 12 Surabaya Reza Syahrizal Setiaputra bersama jajaran pimpinan BRI Region 12 Surabaya. Bantuan diterima jajaran pimpinan RKZ Surabaya.

Reza mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian BRI terhadap pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan.

“Melalui program BRI Peduli TJSL, kami telah menyerahkan satu unit ambulans kepada Rumah Sakit Katolik St. Vincentius A Paulo RKZ Surabaya sebagai bentuk komitmen BRI dalam mendukung pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat Surabaya,” ujar Reza, Selasa (6/10/2026).

Menurut dia, ambulans memiliki peran penting dalam menunjang operasional fasilitas kesehatan. Selain mendukung mobilisasi pasien, kendaraan tersebut juga dapat digunakan untuk kebutuhan pelayanan kemanusiaan, termasuk transportasi jenazah.

“Kami berharap ambulans ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang operasional rumah sakit, sehingga pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam kebutuhan transportasi jenazah, dapat berjalan lebih cepat, layak, dan manusiawi,” katanya.

Reza menegaskan peran BRI di tengah masyarakat tidak hanya melalui layanan perbankan. Perusahaan juga berupaya menghadirkan manfaat sosial melalui berbagai program TJSL yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.