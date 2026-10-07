JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini BRI Region 12 Surabaya Serahkan Ambulans ke RKZ, Dukung Pelayanan Kemanusiaan

BRI Region 12 Surabaya Serahkan Ambulans ke RKZ, Dukung Pelayanan Kemanusiaan

Rabu, 07 Oktober 2026 – 09:34 WIB
BRI Region 12 Surabaya Serahkan Ambulans ke RKZ, Dukung Pelayanan Kemanusiaan - JPNN.com Jatim
BRI Region 12 Surabaya menyerahkan satu unit ambulans kepada RKZ Surabaya melalui program BRI Peduli TJSL untuk mendukung pelayanan kesehatan dan kemanusiaan. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui BRI Region 12 Surabaya menyerahkan satu unit mobil ambulans kepada Rumah Sakit Katolik St. Vincentius A Paulo (RKZ) Surabaya.

Bantuan tersebut disalurkan melalui program BRI Peduli Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan kesehatan dan kemanusiaan di Kota Surabaya.

Penyerahan ambulans dilakukan langsung RCEO BRI Region 12 Surabaya Reza Syahrizal Setiaputra bersama jajaran pimpinan BRI Region 12 Surabaya. Bantuan diterima jajaran pimpinan RKZ Surabaya.

Baca Juga:

Reza mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian BRI terhadap pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan.

“Melalui program BRI Peduli TJSL, kami telah menyerahkan satu unit ambulans kepada Rumah Sakit Katolik St. Vincentius A Paulo RKZ Surabaya sebagai bentuk komitmen BRI dalam mendukung pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat Surabaya,” ujar Reza, Selasa (6/10/2026).

Menurut dia, ambulans memiliki peran penting dalam menunjang operasional fasilitas kesehatan. Selain mendukung mobilisasi pasien, kendaraan tersebut juga dapat digunakan untuk kebutuhan pelayanan kemanusiaan, termasuk transportasi jenazah.

Baca Juga:

“Kami berharap ambulans ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang operasional rumah sakit, sehingga pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam kebutuhan transportasi jenazah, dapat berjalan lebih cepat, layak, dan manusiawi,” katanya.

Reza menegaskan peran BRI di tengah masyarakat tidak hanya melalui layanan perbankan. Perusahaan juga berupaya menghadirkan manfaat sosial melalui berbagai program TJSL yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

BRI Region 12 Surabaya menyerahkan satu unit ambulans kepada RKZ Surabaya melalui program BRI Peduli TJSL untuk mendukung pelayanan kesehatan dan kemanusiaan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   BRI region 12 CSR BRI penyerahan ambulans RKZ Surabaya program TJSL

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU