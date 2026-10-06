AMM Surabaya Dukung Larangan Diskotek Baru, Minta Pengawasan Diperkuat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Surabaya mendukung kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang melarang pendirian diskotek baru di Kota Pahlawan.

Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Surabaya mempertahankan predikat sebagai Kota Layak Anak sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak serta keluarga.

Ketua Pemuda Muhammadiyah Surabaya Alfianur Rizal mengatakan kebijakan tersebut perlu mendapat dukungan sekaligus dikawal agar implementasinya tidak berhenti sebatas aturan.

“Kami dari Angkatan Muda Muhammadiyah Surabaya menyambut positif kebijakan Wali Kota Surabaya terkait larangan berdirinya diskotek baru. Kebijakan ini selaras dengan status yang disandang Surabaya sebagai Kota Layak Anak,” ujar Alfianur, Selasa (6/10).

Menurut dia, pembangunan kota yang ramah anak tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan ruang bermain. Lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak juga menjadi bagian penting.

Alfianur menilai Surabaya telah memiliki berbagai alternatif wisata dan ruang rekreasi yang dapat dikembangkan sebagai pilihan hiburan keluarga.

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“Kami mengapresiasi Pemerintah Kota Surabaya yang terus mengembangkan tempat wisata atau hiburan yang memadai untuk keluarga. Masyarakat memiliki alternatif rekreasi yang ramah keluarga,” katanya.

Dia berharap pengembangan ruang publik dan destinasi wisata ramah keluarga dapat berjalan beriringan dengan kebijakan pembatasan penambahan diskotek baru.