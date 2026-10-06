Konflik Timur Tengah Kembali Memanas, Ini yang Perlu Diantisipasi Pemerintah soal BBM

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kembali memanasnya konflik di Timur Tengah membuat risiko gangguan pasokan minyak dunia kembali menjadi perhatian. Kondisi tersebut berpotensi berdampak terhadap persediaan dan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di Indonesia apabila pasokan minyak bumi tidak berjalan normal.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember (Unej) Ciplis Gema Qoriah mengatakan kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak hanya berkaitan dengan perubahan biaya energi.

Menurut dia, kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi pola konsumsi rumah tangga, aktivitas perusahaan, produktivitas, hingga pertumbuhan ekonomi secara agregat.

Karena itu, pemerintah perlu memetakan pengguna BBM nonsubsidi, mulai dari rumah tangga, perusahaan, hingga pelaku usaha produksi barang dan jasa.

“Ketika terjadi kenaikan harga BBM nonsubsidi, maka masing-masing aktor ini akan mengalami penyesuaian. Artinya, efisiensi harus lebih ditingkatkan lagi, mengingat kenaikan harga BBM nonsubsidi ini akan memengaruhi produktivitas masing-masing dan fluktuasi daya beli masyarakat,” kata Ciplis, Selasa (6/10).

Ciplis juga meminta pemerintah mengantisipasi kemungkinan pergeseran konsumen BBM nonsubsidi ke BBM subsidi apabila terjadi kenaikan harga yang signifikan.

Menurutnya, pemerintah perlu menghitung secara tepat kelompok masyarakat dan pelaku usaha yang berhak menerima subsidi energi.

“Pemerintah harus melakukan penyesuaian kebijakan dengan melakukan perhitungan yang tepat terhadap penduduk yang berpendapatan rendah, tengah, tinggi ataupun usaha yang bisa menerima subsidi atau justru tidak diberikan subsidi,” ujarnya.