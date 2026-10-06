KT&G Buka Pabrik Rokok Baru di Pasuruan, Dukung Investasi Jangka Panjang

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Korea Tomorrow & Global (KT&G) mengoperasikan pabrik rokok baru yang berlokasi di Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Presiden KT&G Bang Kyung-man mengatakan pabrik baru tersebut dilengkapi dengan sembilan lini produksi rokok, sehingga bisa menghasilkan 21 miliar batang per tahun.

“Beroperasinya pabrik baru secara penuh menjadi tonggak penting dalam wujudkan komitmen investasi jangka panjang KT&G di Indonesia,” kata Bang di Pasuruan, Selasa (6/10).

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Bang menyebut pihaknya sebelumnya sudah lebih dulu membuka satu pabrik yang bisa memproduksi 14 miliar rokok per tahun. Kini, KT&G bisa menghasilkan 35 miliar batang di periode sama.

Lebih lanjut, Bang mengungkapkan awalnya KT&G membuat kesepakatan dengan Kementerian Investasi Republik Indonesia untuk membangun pabrik baru, pada September 2023

Lalu, KT&G mulai membangun pabrik tersebut pada April 2024. Hal itu dilanjutkan dengan uji coba operasional pada semester pertama hingga memasuki produksi stabil di 2026 ini.

“Dengan letak geografis Indonesia yang strategis, produksi rokok di pabrik baru ini akan dipasok ke pasar domestik dan ekspor, termasuk Taiwan, Mongolia, Nigeria, dan India,” jelasnya.

Bang menuturkan pabrik baru tersebut juga bisa mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. Sebab, perusahaan akan membuka peluang bagi tenaga kerja lokal.