Karhutla Kembali Terjadi di Lereng Gunung Bromo, Api Belum Padam

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kabupaten Lumajang, Selasa (6/10).

Titik api muncul di kawasan perbukitan Dusun Gedok, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, yang berada di lereng Gunung Bromo dan masuk kawasan TNBTS.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang Yudi Cahyono mengatakan pihaknya mendapat laporan karhutla dari Babinsa dan masyarakat peduli api.

"Titik api diketahui muncul sekitar pukul 08.30 WIB. Hingga saat ini, api masih belum berhasil dipadamkan dan proses penanganan terkendala kondisi medan yang terjal," kata Yudi.

Menurut dia, kondisi medan yang curam membuat petugas kesulitan menjangkau seluruh titik api untuk melakukan pemadaman secara manual. Akses menuju lokasi kebakaran juga menjadi kendala karena titik api berada di kawasan perbukitan dengan medan yang sulit dilalui.

Selain itu, api telah meluas ke beberapa titik. Namun, BPBD belum dapat memastikan luasan kawasan yang terdampak kebakaran.

"Karhutla mengakibatkan beberapa titik api meluas, namun belum bisa memastikan luasan area yang terbakar di lereng Gunung Bromo tersebut. Kami saat ini masih berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk menangani kebakaran itu," ujarnya.

BPBD Lumajang telah menerjunkan petugas ke lokasi untuk melakukan penanganan sekaligus mencegah api semakin meluas. Namun, pemadaman dilakukan pada titik-titik yang masih dapat dijangkau dengan mempertimbangkan keselamatan petugas.