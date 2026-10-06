Cerita Saksi Saat Ledakan di Ruko San Antonio Pakuwon City Surabaya, Cium Bau Gas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang saksi ledakan besar yang terjadi di Ruko San Antonio, Pakuwon City, Jalan Kalisari Utara, Surabaya, mengaku sempat mencium gas menyengat, pada Selasa (6/10) pagi.

Saksi Budi Armanto (35) mengatakan datang bersama istrinya di Ruko San Antonio. Mereka berniat menunggu bukanya sebuah warung makan yang ada di sekitar lokasi.

Lalu, sang istri berbicara kepadanya kalau mencium bau gas yang sangat menyengat di 30 meter dari titik ledakan atau Depot Nasi Tempong. Arman pun turut merasakan aroma tersebut.

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"Istri saya sempat bilang kok bau gas menyengat sekali. Tidak lama setelah ngobrol soal bau gas itu, makanan belum datang, langsung meledak keras,” kata Arman di lokasi kejadian.

Arman mengaku juga merasakan dampak ledakan yang diduga berasal dari kebocoran LPG 50 kilogram itu. Bahkan, telinganya sempat berdengung akibat kencangnya suara.

Arman melihat kaca sejumlah ruko hancur hingga serpihannya mengenai mobilnya yang tengah terparkir. Selanjutnya, ada sejumlah pegawai keluar dengan beberapa luka di tubuhnya.

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"Ngeri, telinga saya sampai agak dengung. Saya lihat ada sekitar tiga sampai lima orang korbannya compang-camping, mungkin luka bakar, dan langsung dievakuasi," jelasnya.

Berdasarkan data BPBD Surabaya, tercatat ada lima karyawan restoran mengalami luka bakar setelah terdampak ledakan itu, yakni Eky (27) warga Sedati mengalami luka bakar di lengan kanan dan kirinya.