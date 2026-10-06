Polisi Sita Tabung Gas 50 Kg dan Kompor dari TKP Ledakan Ruko Pakuwon City

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi menyita sejumlah barang bukti setelah merampungkan olah tempat kejadian perkara (TKP) ledakan Depot Nasi Tempong Sri Dewi di Kompleks Ruko San Antonio, Pakuwon City, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Selasa (6/10).

Barang bukti yang diamankan di antaranya tabung gas elpiji 50 kilogram beserta selang instalasi, kompor gas satu tungku, dan kipas angin.

Kepala Seksi Identifikasi Ditreskrimum Polda Jatim Kompol Sukris Tri Hartanto mengatakan barang-barang tersebut ditemukan di area dapur bagian belakang lantai satu ruko nomor N1-62.

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"Dari hasil olah TKP ini, kami juga sudah menemukan beberapa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan ledakan ini," kata Sukris di lokasi kejadian.

Dia menjelaskan polisi masih melakukan analisis terhadap barang bukti tersebut untuk mengetahui sumber percikan api yang memicu ledakan.

"Barang bukti sementara yang ditemukan adalah tabung gas elpiji volume 50 kilogram, kemudian ada beberapa kompor gas satu tungku dan beberapa yang lain," ucapnya.

"Ada kipas angin, kemudian kompor satu tungku ya, itu saja," imbuh dia.

Polisi belum dapat memastikan apakah ledakan dipicu langsung api kompor saat aktivitas memasak atau berasal dari sumber lain di dalam ruangan.