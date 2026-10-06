Setelah Ditutup Akibat Ledakan, Ruko San Antonio Surabaya Dibuka Kembali

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Akses Jalan Kalisari Utara, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya atau kawasan Ruko San Antonio, Pakuwon City, kembali dibuka setelah sempat ditutup akibat insiden LPG meledak, Selasa (6/10).

Berdasarkan pantauan, petugas melarang pengendara melintas setelah LPG bervolume 50 kilogram milik Tempong Sri Dewi bocor hingga meledak kencang, sekitar pukul 07.00 WIB.

Selanjutnya, aparat kepolisian melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Ruko San Antonio. Petugas baru menyelesaikannya dan mengumpulkan barang bukti, sekitar pukul 15.00 WIB.

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Lalu, petugas kebersihan mulai membersihkan sisa dampak dari ledakan tersebut, seperti mengambil puing ruko, menyapu serpihan kaca, hingga memasang plat besi di TKP.

Di sisi lain, sejumlah pegawai toko sepatu terimbas paling parah juga terlihat berkumpul di lokasi. Mereka pun mengumpulkan barang yang masih bisa diselamatkan di kardus.

“Mohon maaf kami masih bersih-bersih,” ucap salah satu pegawai toko sepatu di Ruko San Antonio.

Kemudian, seorang petugas keamanan ruko berteriak untuk menginformasikan kepada setiap orang yang ada di lokasi, bahwa akses Jalan Kalisari Utara dibuka kembali, sekitar pukul 16.00 WIB.

“Mohon agak minggir bapak dan ibu, karena jalannya sudah dibuka kembali. Mas yang ada di dekat lokasi kebakaran dimohon sedikit minggir,” ujar petugas keamanan.