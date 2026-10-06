Polisi Kumpulkan Barang Bukti dari Ledakan Elpiji di Ruko San Antonio Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi telah menyelesaikan olah tempat kejadian perkara (TKP) ledakan di Nasi Tempong Sri Dewi, Ruko San Antonio, Pakuwon City, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Selasa (6/10).

Petugas yang terlibat dalam olah TKP itu adalah, penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya, Tim Identifikasi Ditreskrimum, dan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

Kepala Seksi Identifikasi Ditreskrimum Polda Jawa Timur Kompol Sukris Tri Hartanto mengatakan pihaknya telah mengumpulkan sejumlah barang bukti di ruko nomor N1-62 tersebut.

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"Dari hasil olah TKP ini, kami juga sudah menemukan beberapa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan ledakan ini," kata Sukris kepada media di lokasi kejadian.

Sukris menyebut sejumlah barang bukti yang disita adalah LPG dengan kapasitas 50 kilogram beserta selang instalasinya, yang diduga menjadi penyebab ledakan di restoran.

“Ada tabung gas LPG volume 50 kilogram, kemudian ada beberapa kompor gas satu tungku dan beberapa yang lain. Ada kipas angin, kemudian kompor satu tungku ya, itu saja," ujarnya.

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Aparat kepolisian menemukan seluruh barang bukti tersebut di area dapur yang berada di bagian belakang lantai satu Ruko Nasi Tempong Sri Dewi.

Saat ini, polisi masih belum bisa memastikan pemicu ledakan tersebut, karena tersulut langsung dari api kompor saat memasak atau sumber lainnya di ruangan itu.