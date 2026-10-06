UPN Veteran Jatim Nonaktifkan Dosen yang Lakukan Candaan Seksis di Kelas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur atau UPNVJT menonaktifkan sementara dosen berinisial H dari kegiatan mengajar setelah muncul dugaan candaan bernuansa seksis dalam perkuliahan Bela Negara.

Penonaktifan dilakukan selama proses pemeriksaan oleh Satuan Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Bimbingan Konseling (Satgas PPK-BK) UPNVJT masih berlangsung.

Humas UPNVJT Nizwan Amin mengatakan kasus tersebut pertama kali diketahui pihak kampus melalui unggahan anonim di akun UPN Jatim Menfess.

"Awalnya itu kami mengetahuinya lewat akun menfess. Ada anonim yang bercerita bahwa di kelas Bela Negara itu ada salah satu dosen yang bercandaannya menjurus seksis," kata Nizwan saat dikonfirmasi, Selasa (6/10).

Unggahan tersebut kemudian ramai diperbincangkan. Sejumlah komentar juga menyebut identitas dosen yang dimaksud.

Pihak humas selanjutnya berkoordinasi dengan Satgas PPK-BK dan Mata Kuliah Umum (MKU) untuk menelusuri informasi tersebut.

Bela Negara merupakan salah satu mata kuliah umum yang berada dalam koordinasi MKU. Satgas PPK-BK kemudian melakukan pendalaman dengan meminta keterangan terkait dugaan tersebut.

Pada Jumat (2/10/2026), Satgas PPK-BK bersama MKU memanggil dan berkomunikasi dengan dosen H.