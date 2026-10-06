Dampak Ledakan Elpiji di Ruko San Antonio, 58 Bangunan Rusak dan 8 Kendaraan Terdampak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - BPBD Surabaya mendata ada puluhan rumah toko (ruko), belasan rumah, serta sejumlah kendaraan rusak akibat elpiji 50 kilogram bocor dan meledak di kawasan San Antonio Pakuwon City, Selasa (6/10).

Total ada 42 ruko yang mengalami kerusakan akibat insiden tersebut, dengan rincian sepuluh rusak ringan, 28 rusak sedang, dan empat rusak berat.

Di sisi lain, ada 16 unit rumah yang juga terdampak ledakan, dengan rincian 13 rusak ringan, dua sedang, dan satu berat. Lalu kendaraan ada lima mobil dan tiga sepeda motor.

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Kepala BPBD Surabaya Irvan Widyanto mengatakan pihaknya masih melakukan proses pendataan mengenai kerusakan yang dialami ruko, rumah, dan kendaraan ketika kejadian.

“Sampai dengan sekarang kami masih melakukan pendataan terhadap bangunan, rumah, maupun jumlah kendaraan yang terdampak dari ledakan ini,” ucap Irvan di lokasi kejadian.

Irvan mengaku masih belum ada pembahasan terkait pihak yang akan memperbaiki kerusakan. Sebab, dia dan jajaran kecamatan tengah melanjutkan pendataan.

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“Kebetulan saya dengan Pak Camat, dan Pak Awan dari Pakuwon, sedang menuju ke rumah yang terdampak. Kami sedang pendataan dan nanti masih didiskusikan (terkait perbaikan),” ujarnya.

Petugas BPBD Surabaya sendiri masih melakukan proses pembersihan puing bangunan terdampak ledakan, agar lalu lintas di kawasan tersebut bisa normal kembali.