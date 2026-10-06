Rizky Ridho Bawa Indonesia Juara, Umsura Ungkap Perjuangannya Menyelesaikan Skripsi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebahagiaan tengah dirasakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Rizky Ridho setelah turut mengantarkan Timnas Indonesia meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Timnas Indonesia memastikan gelar juara setelah mengalahkan Thailand melalui drama adu penalti pada laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10) malam WIB.

Setelah bermain imbang 2-2 selama 120 menit, Indonesia akhirnya menang 4-2 qmelalui adu penalti.

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Momen haru terlihat seusai pertandingan. Dalam tayangan siaran langsung, Rizky Ridho tampak tak kuasa menahan tangis setelah Indonesia memastikan kemenangan dan mengangkat trofi juara.

Ridho baru dimainkan pada babak kedua. Ia masuk pada menit ke-60 menggantikan Luke Vickery.

Kehadiran pemain asal Surabaya itu turut memberikan kontribusi penting dalam kebangkitan Indonesia. Menjelang berakhirnya babak tambahan waktu, Ridho melepaskan umpan silang yang menghasilkan bola liar di depan gawang Thailand.

Bola tersebut kemudian dskan Elkan Baggott hingga bersarang ke gawang Thailand dan mengubah skor menjadi 2-2.u

Gol tersebut membuat pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti. Indonesia tampil lebih tenang dan memastikan kemenangan 4-2 sekaligus membawa pulang gelar juara.